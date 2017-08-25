В Брянске девушка на «ВАЗе» врезалась в дерево
Тяжелые травмы получила девушка – водитель «ВАЗа», врезавшись в дерево в Брянске.
Авария произошла 28 августа около 7.30 у дома № 63/1 по улице Шоссейной.
По данным городского ОГИБДД, 26-летняя водитель «ВАЗ-21102» ехала со стороны объездной дороги к улице Литейной. Не справившись с управлением, она протаранила дерево с левой стороны по ходу движения машины.
Автомобилистку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тупой травмой живота, переломом правой плечевой кости и переломом правой бедренной кости.
По факту ДТП проводится административное расследование.
Новости регионов
29 Августа, 2017
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