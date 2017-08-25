Пропавшую в Брянске Анну Хомякову нашли живой
В Брянске завершились поиски 37-летней Анны Хомяковой.
Напомним, женщина, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала 28 августа. Ее родные обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт».
«Найдена. Жива», – сообщили в отряде 29 августа, вскоре после публикации ориентировки.
О подробностях поисков в отряде не сообщают. Известно, что Анна Хомякова сама вернулась домой.
Поиски 78-летнего Святослава Епимахова, пропавшего в Брянске 26 августа, продолжаются.
Новости регионов
29 Августа, 2017
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