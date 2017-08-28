На станции Брянск-Льговский нашли артиллерийский снаряд

29 августа в Фокинском районе Брянска обнаружили взрывоопасный предмер времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в районе второй платформы станции Брянск-Льговский во время земляных работ рабочие наткнулись на 122-миллиметровый артиллерийский снаряд.

На место оперативно прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра, которая изъяла и обезвредила снаряд.