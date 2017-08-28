Пьяная брянская автомобилистка перевернулась на Ford Mondeo

Пьяная 33-летняя женщина за рулем Ford Mondeo попала в ДТП на 132-м километре трассы Орел – Смоленск.

Как сообщили в областной ГИБДД, авария произошла 28 августа около 6.10. Водитель не справилась с управлением – машина вылетела в кювет, а затем перевернулась. От медицинского освидетельствования женщина отказалась.

Вечером она обратилась за медицинской помощью в травмпункт Бежицкого района. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб пальца кисти, перелом костей носа и перелом ребер. После оказания медицинской помощи ее отпустили с назначением лечения.