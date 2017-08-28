Молодая женщина погибла при пожаре в Суражском районе

Жители и гости Брянской области смогут совершить своеобразное путешествие во времени и ознакомиться с историей развития отечественного железнодорожного транспорта на фотовыставке «180 лет железным дорогам России», которая будет представлена на Свенской ярмарке 26 августа 2017 года. Фотовыставка - это совместный проект ОАО «РЖД» и информационного агентства «ТАСС».