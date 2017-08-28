Молодая женщина погибла при пожаре в Суражском районе
31-летняя женщина погибла при пожаре в деревне Старый Дроков Суражского района.
Пожар в частном жилом доме случился утром 29 августа. К моменту приезда пожарных, в 9.15, дом горел по всей площади. Пожар тушили почти 45 минут – полностью возгорание удалось ликвидировать в 9.57.
Спасти жизнь женщины не удалось.
Новости регионов
30 Августа, 2017
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