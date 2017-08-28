В Брянске водитель схватился за голову, протаранив такси
Нелепая авария произошла 29 августа на пересечении улиц Крахмалева и Костычева в Советском районе Брянска.
Видео с места ДТП в Сети разметил один из очевидцев. На записи видно, как зазевавшийся водитель Hyundai на скорости протаранил машину такси, водитель которой остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов.
Обе машины получили кузовные повреждения. Осмотрев их, водители начали выяснять отношения. Таксист, жестикулируя, пытался объяснить неправоту «оппонента» – тот, судя по всему, и сам не ожидал от себя подобного маневра. В ужасе схватившись за голову несколько раз, он вернулся в машину.
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Информации от ГИБДД пока не поступало.
Новости регионов
30 Августа, 2017
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