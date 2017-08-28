У Большого Полпино нашли 100-килограммовую бомбу

29 августа у Большого Полпино в Брянске обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

В ГУ МЧС по Брянской области не сообщают ни времени обнаружения взрывоопасного предмета, ни его точного местонахождения, ни кто его нашел. При этом Большое Полпино в областном МЧС почему-то назвали «Брянским районом».

По данным МЧС, «на место обнаружения незамедлительно выехала группа спецработ ГКУ «Брянского пожарно-спасательного центра».

«Благодаря действиям спасателей был изъят и обезврежен ВОП времен ВОВ: авиабомба 100 кг. – 1 ед.», – говорится в сообщении ведомства.