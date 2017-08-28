Брянцев просят спасти сбитую у поста ДПС в Карачеве собаку
Двое брянцев спасли пса, сбитого машиной у поста ДПС в Карачеве.
Об этом 29 августа местные жители сообщили на странице Карачева в соцсетях.
«Вчера вечером в Карачеве Брянской области двое парней ехали мимо поста ГАИ и заметили рядом сбитого пса, они подобрали его и отвезли к сельскому ветеринару. Пес был очень доверчив, агрессия полностью отсутствовала, когда они его положили в машину, пес поскуливал от сильной боли. Ветеринар, осмотрев, сделал пару инъекций. Вроде бы переломов замечено не было, только немного повреждена лапа», – рассказала жительница Карачева Владислава Литвинова.
По ее словам, пса назвали Счастливчиком. «Счастливчик, как прозвали его ребята, стойко перенес все уколы и лизал спасителям руки, оставлять его, к сожалению, было негде, парни оставили его у своей знакомой в сарае. Она уезжает в Москву 30-31 августа», – также сообщила девушка.
Сейчас жители Карачева ищут временную передержку для Счастливчика.
«В идеале собаку нужно вести в Брянск на рентген и УЗИ. Чтобы убедиться, что органы и кости в порядке. Несмотря на ужас, пережитый Счастливчиком, он готов поверить людям вновь и с удовольствием отправиться в любящую семью!» – пишет Владислава Литвинова.
Контактный телефон 8-953-283-88-71.
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30 Августа, 2017
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