Под Карачевом перевернулся «ВАЗ»: ранен 18-летний водитель
18-летний водитель «ВАЗ-21051» пострадал в результате ДТП под Карачевом.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, авария произошла 29 августа около 4.00 на 16-м километре дороги Карачев – Теплое. Водитель ехал в сторону Карачева и не справился с управлением. Машина вылетела в левый кювет и перевернулась.
Водитель получил подвывих ключицы.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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