В Брянске изъяли 24 бутылки коньяка, которые молдаванин вез в подарок другу

На станции Брянск I таможенники изъяли у пассажира поезда Кишинев – Москва 24 бутылки коньяка.

Как сообщили в Брянской таможне, 24 бутылки алкоголя восьми наименований по 0,5 литра каждая инспекторы Володарского таможенного поста обнаружили в ходе осмотра багажа пассажиров. Все бутылки были запечатаны заводским способом, на них присутствовали этикетки.

Владелец коньяка, житель Молдовы, рассказал, что везет 24 бутылки спиртного в качестве подарка другу.

В отношении алкоперезвозчика возбудили административные дела по статьям «Недекларирование» и «Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров». Алкоголь таможенники изъяли и направили на экспертизу.

Как пояснили в Брянской таможне, физические лица старше 18 лет могут без декларирования и уплаты таможенных пошлин и налогов ввезти на территорию Евразийского экономического союза лишь 3 литра алкоголя.