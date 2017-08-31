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Под Брянском мусоровоз оказался в кювете

Опубликовано Сегодня, 08:00

30 августа у Свени-Транспортной водитель мусоровоза вылетел в кювет.

Фото с места ДТП очевидцы выложили в соцсетях. По их словам, водитель «МАЗа» не справился с управлением – грузовик, который ехал пустым, вылетел с дороги и едва не перевернулся.

Очевидцы также сообщили, что понадобилась большегрузная техника, чтобы вызволить «МАЗ». По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

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