В Красногорском районе погиб 20-летний мотоциклист
Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла 30 августа в Красногорском районе.
Как сообщили в областной ГИБДД, около 2.00 на 4-м километре дороги Перелазы – Зеленая Дубровка 20-летний водитель мотоцикла Racer не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
Мотоциклист погиб на месте. 22-летнего пассажира госпитализировали с переломом бедра.
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