У БГУ столкнулись машина и троллейбус
Большой затор образовался в Советском районе Брянска из-за аварии в БГУ.
Как сообщают очевидцы, утром 31 августа на улице Бежицкой, в районе Брянского государственного университета, столкнулись легковая машина и троллейбус.
Происшествие спровоцировало крупную пробку в Советском районе. Сейчас движение нормализовалось.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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