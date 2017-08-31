У БГУ столкнулись машина и троллейбус

В августе в Отделенческую больницу на станции Брянск-2 ОАО «РЖД» поступил аппарат радиочастотной облитерации для инновационного лечения варикозной болезни вен. Эта методика лечения варикоза на сегодняшний день признана одной из самых высокоэффективных как в России, так и за рубежом.