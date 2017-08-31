В Брянске овчарка растерзала щенка таксы на глазах у ребенка

Жительница Брянска рассказала о трагическом происшествии с щенком таксы, которое произошло на глазах у ее 12-летнего сына.

«Погибла наша любимая Гильза (щенок породы такса, 4 месяца). Во время прогулки по лугу в поселке Бежичи огромная овчарка внезапно напала и загрызла до смерти беззащитного щенка на наших глазах и ее маленького хозяина (мальчику 12 лет)», – сообщила на своей странице в соцсети Марина Сябрюк.

По ее словам, семья, в которой жил щенок, и особенно его 12-летний владелец получили психологическую травму.

«Рядом находились маленькие дети, где гарантия, что в следующий раз она не накинется на них? – отмечает женщина. – Почему собака выгуливается без намордника? Почему собака спускается с поводка, если не слышит команд хозяйки? Это не первый случай с этой собакой. Страшно, что события повторились, значит, хозяева собаки не принимают никаких мер. А другие чувства, получается, их не трогают. Они никак не отреагировали на данное событие. Как жить семье дальше, когда дети потеряли своего друга и не могут успокоиться?».

Марина Сябрюк призывает брянцев «не быть безразличными». «Это может случиться и с вами», – пишет она.