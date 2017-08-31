В Брянске 22-летний вор украл 17 банок кофе

17-банок кофе за несколько дней украл 22-летний вор в магазинах Брянска.

Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратились сотрудники магазинов в Володарском районе. В течение нескольких дней с прилавков торговых объектов были украдены 17 банок кофе. Размер ущерба составил порядка 9,5 тысячи рублей.

Выяснилось, что к кражам причастен 22-летний уроженец Дубровского района. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. Он сознался, что торговал украденным кофе по заниженной цене.

По статьям «Кража» и «Мелкое хищение» молодому человеку грозит до двух лет заключения и штраф.