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В Трубчевском районе 39-летний мужчина утонул в Десне

Опубликовано Вчера, 19:00

31 августа в Трубчевском районе из Десны достали тело 39-летнего мужчины.

Трагическое происшествие случилось у поселка Селище в необорудованном для купания месте, сообщили в Брянском МЧС.

На месте работали пять человек, включая полицейских, представителя районной администрации и инспектора ГИМС.

Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

Напомним, 1 сентября в Брянской области официально завершится купальный сезон.

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