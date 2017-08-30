В Трубчевском районе 39-летний мужчина утонул в Десне
31 августа в Трубчевском районе из Десны достали тело 39-летнего мужчины.
Трагическое происшествие случилось у поселка Селище в необорудованном для купания месте, сообщили в Брянском МЧС.
На месте работали пять человек, включая полицейских, представителя районной администрации и инспектора ГИМС.
Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.
Напомним, 1 сентября в Брянской области официально завершится купальный сезон.
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01 Сентября, 2017
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