Ночью на Ново-Советской в Брянске сгорела машина
В ночь на 1 сентября загорелась легковая машина, припаркованная на улице Ново-Советской в Бежицком районе Брянска.
По данным регионального ГУ МЧС, пожар начался во втором часу ночи. Получив сообщение о ЧП в 1.27, пожарные прибыли на место в 1.32. Очаг возгорания находился в моторном отсеке. Машину потушили в 1.41.
В результате пожара никто не пострадал, его причину установят эксперты.
Новости регионов
01 Сентября, 2017
|+19
|$59
|€70
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
Сегодня, 1 сентября, стартовал второй сезон телешоу «Дети на льду. Звезды», который продлится до конца октября 2017 г.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по профилактике электротравматизма среди детей и подростков, проводимой сотрудниками предприятия во время летних каникул.
На Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.