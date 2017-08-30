Ночью на Ново-Советской в Брянске сгорела машина

В ночь на 1 сентября загорелась легковая машина, припаркованная на улице Ново-Советской в Бежицком районе Брянска.

По данным регионального ГУ МЧС, пожар начался во втором часу ночи. Получив сообщение о ЧП в 1.27, пожарные прибыли на место в 1.32. Очаг возгорания находился в моторном отсеке. Машину потушили в 1.41.

В результате пожара никто не пострадал, его причину установят эксперты.