Под Брянском поворачивавшая водитель «ВАЗа» не заметила фуру
Тяжелые травмы получила 25-летняя водитель «ВАЗа», протаранившая фуру под Брянском.
Авария произошла 31 августа около 19.15 на 344-м километре трассы «Украина», сообщили в областной ГИБДД.
Автомобилистка ехала от Брянска в сторону Москвы. При повороте налево она не убедилась в безопасности маневра и врезалась в фуру Renault Magnum с полуприцепом, 41-летний водитель которой двигался в попутном направлении по встречной полосе, совершая обгон.
У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, краевой перелом затылочной кости и перелом ребра. От госпитализации она отказалась. Медики взяли у нее кровь на анализ.
Новости регионов
01 Сентября, 2017
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