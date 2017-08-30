У брянца на кладбище украли телефон за 20 тысяч и деньги
Убирая могилу на кладбище, 20-летний житель Брянска лишился рюкзака с дорогим телефоном и деньгами.
В полиции молодой человек рассказал, что приехал на кладбище, чтобы навести порядок на могиле. Пока он прибирал место захоронения, исчез его рюкзак, в котором находился мобильный телефон стоимостью более 20 тысяч рублей и кошелек с 2 тысячами рублей.
В течение нескольких часов оперативники уголовного розыска УМВД России по городу Брянску задержали подозреваемую – 51-летнюю жительницу Советского района. Рюкзак у нее удалось изъять – его вернули владельцу.
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Новости регионов
01 Сентября, 2017
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