Под Брянском женщина на Kia Soul протаранила «КамАЗ»

Под Брянском 31-летняя женщина – водитель Kia Soul врезалась в «КамАЗ».

Авария произошла 31 августа около 18.10 на 361-м километре трассы Украина. По предварительным данным брянской полиции, автомобилистка не соблюдала дистанцию и врезалась в «КамАЗ», 56-летний водитель которого двигался впереди в попутном направлении.

В результате аварии водитель иномарки получила ушиб грудной клетки и резаные раны кистей рук. Водитель «КамАЗа» не пострадал.