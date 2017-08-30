В Клинцах пенсионерка на улице обокрала двух других пенсионерок

68-летняя воровка украла у двух пенсионерок в Клинцах 10,8 тысячи рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратилась 74-летняя жительница Клинцов. Женщина рассказала, что на рынке в Клинцах из ее сумки пропал кошелек с 6,6 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 68-летнюю жительницу села Коржовка-Голубовка.

Выяснилось, что при аналогичных обстоятельствах на улице Александрова в Клинцах пенсионерка вытащила из пакета 67-летней прохожей кошелек с 4,2 тысячи рублями. Деньги пожилая злоумышленница успела потратить.

По статье «Кража» ей грозит до пяти лет заключения.