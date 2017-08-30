В Клинцах пенсионерка на улице обокрала двух других пенсионерок
68-летняя воровка украла у двух пенсионерок в Клинцах 10,8 тысячи рублей.
Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратилась 74-летняя жительница Клинцов. Женщина рассказала, что на рынке в Клинцах из ее сумки пропал кошелек с 6,6 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 68-летнюю жительницу села Коржовка-Голубовка.
Выяснилось, что при аналогичных обстоятельствах на улице Александрова в Клинцах пенсионерка вытащила из пакета 67-летней прохожей кошелек с 4,2 тысячи рублями. Деньги пожилая злоумышленница успела потратить.
По статье «Кража» ей грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
01 Сентября, 2017
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