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В Клинцах пенсионерка на улице обокрала двух других пенсионерок

Опубликовано Сегодня, 14:20

68-летняя воровка украла у двух пенсионерок в Клинцах 10,8 тысячи рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратилась 74-летняя жительница Клинцов. Женщина рассказала, что на рынке в Клинцах из ее сумки пропал кошелек с 6,6 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 68-летнюю жительницу села Коржовка-Голубовка.

Выяснилось, что при аналогичных обстоятельствах на улице Александрова в Клинцах пенсионерка вытащила из пакета 67-летней прохожей кошелек с 4,2 тысячи рублями. Деньги пожилая злоумышленница успела потратить.

По статье «Кража» ей грозит до пяти лет заключения.

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