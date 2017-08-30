1 Сентября в Брянске погиб 11-классник

11-классник гимназии № 3 Брянска погиб 1 Сентября в Брянске.

О трагедии в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, ночью подросток упал с крыши многоэтажки.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители и следовали. Официальной информации пока не поступало.