1 Сентября в Брянске погиб 11-классник
11-классник гимназии № 3 Брянска погиб 1 Сентября в Брянске.
О трагедии в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, ночью подросток упал с крыши многоэтажки.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители и следовали. Официальной информации пока не поступало.
Новости регионов
01 Сентября, 2017
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