В брянском поле сгорела сельхозтехника

Утром 1 сентября произошел пожар в поле в Мглинском районе.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 11.45 поступило сообщение о возгорании сельскохозяйственной техники в поле у села Симонтовка. Через 10 минут пожарные прибыли на место.

К этому времени пламя охватило пресс-погрузчик. Потушить его удалось в 12.00.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.