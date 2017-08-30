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В брянском поле сгорела сельхозтехника

Опубликовано Сегодня, 23:01

Утром 1 сентября произошел пожар в поле в Мглинском районе.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 11.45 поступило сообщение о возгорании сельскохозяйственной техники в поле у села Симонтовка. Через 10 минут пожарные прибыли на место.

К этому времени пламя охватило пресс-погрузчик. Потушить его удалось в 12.00.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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