В брянском поле сгорела сельхозтехника
Утром 1 сентября произошел пожар в поле в Мглинском районе.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 11.45 поступило сообщение о возгорании сельскохозяйственной техники в поле у села Симонтовка. Через 10 минут пожарные прибыли на место.
К этому времени пламя охватило пресс-погрузчик. Потушить его удалось в 12.00.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
01 Сентября, 2017
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