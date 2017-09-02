В Советском район Брянска горел жилой дом

Крупный пожар произошел утром 3 сентября в Советском районе Брянска.

В одиннадцатом часу загорелся жилой дом по улице Ломоносова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

Пожарные прибыли на место в 10.18, через четыре минуты после вызова. К этому времени пламя охватило крышу дома на площади 80 квадратных метров.

Пожар тушили с помощью пяти ручных и одного лафетного ствола, работали три звена газодымозащитной службы.

В 10.54 дом потушили. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Его причину установят эксперты.