Mazda и Skoda столкнулось в Брянске: девушке угрожают
В Брянске столкнулись Mazda и Skoda.
Авария произошла 3 сентября у гостиницы «Турист», на перекрестке улиц Дуки и Малыгина, в Советском районе, сообщили в соцсетях очевидцы.
По их словам, ДТП спровоцировала водитель Mazda, женщина получила травмы. «Шкода» на зеленый проезжала, а эта мадам на красный хотела пролететь. Пролетела...» – пишут они.
Между тем девушка – автор фото с места ДТП заявила о том, что в ее адрес поступают угрозы с нецензурными выражениями от некого Саши Коваленко, преставившегося сотрудником МЧС. Девушка выложила в Сети скрины переписки.
«Дура ты знаешь скем ты разговаривает овца», «Можешь прямо в мчс идти заяву писать я там работаю дура» – приводит слова «оппонента» девушка-фотограф (орфография и пунктуация автора – Ред.).
Официальной информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
04 Сентября, 2017
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