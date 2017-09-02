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Mazda и Skoda столкнулось в Брянске: девушке угрожают

Опубликовано Сегодня, 00:30

В Брянске столкнулись Mazda и Skoda.

Авария произошла 3 сентября у гостиницы «Турист», на перекрестке улиц Дуки и Малыгина, в Советском районе, сообщили в соцсетях очевидцы.

По их словам, ДТП спровоцировала водитель Mazda, женщина получила травмы. «Шкода» на зеленый проезжала, а эта мадам на красный хотела пролететь. Пролетела...» – пишут они.

Между тем девушка – автор фото с места ДТП заявила о том, что в ее адрес поступают угрозы с нецензурными выражениями от некого Саши Коваленко, преставившегося сотрудником МЧС. Девушка выложила в Сети скрины переписки.

«Дура ты знаешь скем ты разговаривает овца», «Можешь прямо в мчс идти заяву писать я там работаю дура» – приводит слова «оппонента» девушка-фотограф (орфография и пунктуация автораРед.).

Официальной информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.





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