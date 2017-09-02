В Брянске водитель 40-й маршрутки устроил тройное ДТП

Водитель маршрутного такси № 40 спровоцировал тройное ДТП в Советском районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 1 сентября около 10.50 у дома № 30 по улице Объездной 37-летний водитель 40-й маршрутки с пятью пассажирами в салоне ехал от переулка Пилотов к улице Бежицкой в правом ряду и протаранил попутный Mitsubishi под управлением 40-летней женщины. От удара Mitsubishi врезался в попутный Chevrolet Orlando.

60-летняя пассажирка маршрутки получила ссадины губ.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.