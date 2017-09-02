В Радице-Крыловке мотоциклист врезался в дерево
48-летний мотоциклист получил тяжелые травмы, врезавшись в дерево в поселке Радица-Крыловка.
Авария произошла 2 сентября около 17.10 у дома № 3 по улице Ленина. По данным городского ОГИБДД, водитель мотоцикла «Восход» без мотошлема и регистрационных знаков ехал от улицы Комсомольской в сторону переулка Лесного. Не справившись с управлением, он протаранил дерево с левой стороны.
Мотоциклиста госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и рваной раной правой ушной раковины.
В момент аварии он был пьян, за руль мотоциклист сел без водительского удостоверения.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.
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