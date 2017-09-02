В Брянске сбивший женщину водитель отвез ее в больницу и вернулся на место ДТП

В Брянске водитель доставил сбитую им женщину в больницу и вернулся на место происшествия.

ДТП произошло 3 сентября около 12.20 у дома № 1/7 по улице Бежицкой. Как сообщили в городском ОГИБДД, 29-летний водитель Kia Rio сбил 50-летнюю женщину-пешехода при движении задним ходом.

Водитель отвез женщину в городскую больницу № 1 – у нее диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Затем автомобилист вернулся на Бежицкую.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.