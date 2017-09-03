В Супонево сгорела машина: есть пострадавший
Днем 4 сентября загорелась машина на улице Ленина в Супонево.
Пожарные прибыли на место в 15.06, через девять минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. На тушение пожара ушло четыре минуты – машину потушили в 15.10.
По данным МЧС, есть пострадавший.
Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
05 Сентября, 2017
|+15
|$58
|€69
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ».
Представители филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 1 сентября побывали в подшефной Мглинской специальной коррекционной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.