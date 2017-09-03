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В Супонево сгорела машина: есть пострадавший

Опубликовано Вчера, 18:30

Днем 4 сентября загорелась машина на улице Ленина в Супонево.

Пожарные прибыли на место в 15.06, через девять минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. На тушение пожара ушло четыре минуты – машину потушили в 15.10.

По данным МЧС, есть пострадавший.

Причина возгорания устанавливается.

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