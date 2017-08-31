У пьяного брянца украли карту – со счета исчезли 58 тысяч
У пьяного жителя Брянска украли банковскую карту – злоумышленники успели потратить 58 тысяч рублей.
Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратился 32-летний житель Советского района. Карты он лишился на улице, будучи сильно пьяным. Вскоре с нее списали 58 тысяч рублей.
Подозреваемыми оказались двое жителей Советского района 21 и 22 лет. Картой они расплатились в магазинах за продукты, спиртное и спортивную одежду.
Потраченные деньги они вернули владельцу карты. Но, несмотря на это, по статье «Кража» каждому из них грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
05 Сентября, 2017
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