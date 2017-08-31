В Турции погибла брянская туристка
63-летняя Ольга Саломахина из Брянской области погибла в районе курорта Кемер турецкой провинции Анталья.
По информации генконсульства, в воскресенье, 3 сентября, пенсионерка захлебнулась во время купания в море. Сотрудники отеля вызвали медиков, однако спасти жизнь женщины не удалось.
Тело погибшей доставят в Россию 5 сентября.
Новости регионов
05 Сентября, 2017
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О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
В рамках выполнения Соглашения о сотрудничестве, подписанного в июле 2017, ПАО «Ростелеком» и АО «Издательство «Просвещение» создали совместное предприятие ООО «РТК.Просвещение».
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