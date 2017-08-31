В Турции погибла брянская туристка

Прокурор Дорогобужского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», об этом сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью, старший советник юстиции А. Боровиков.