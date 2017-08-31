На Калинина в Брянске Mazda отбросило на дом после столкновения с BMW
В Советском районе Брянска столкнулись Mazda 3 и BMW 523.
Авария произошла 4 сентября около 23.20 у дома № 42 по улице Калинина, сообщили в городском ОГИБДД.
21-летний водитель Mazda 3, двигаясь от улицы Фокина к улице Гражданской, при перестроении протаранил BMW 523 под управлением 24-летнего водителя.
От удара Mazda отбросило на металлическое ограждение и угол дома.
Водитель Mazda получил ушиб правого плечевого сустава.
По факту ДТП полицейские проводят административное расследование.
Новости регионов
05 Сентября, 2017
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