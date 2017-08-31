В Брянске тяжело пострадала беременная пассажирка 36-й маршрутки
В Брянске беременная женщина получила тяжелые травмы в маршрутном такси № 36.
ДТП произошло 4 сентября около 9.40 у дома № 59/2 по улице Дуки в Советском районе. 49-летний водитель маршрутки с 10 пассажирами в салоне резко затормозил при начале движения от остановки «Курган Бессмертия». 21-летняя пассажирка, находящаяся на 38-й неделе беременности, упала.
Ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом поясничного отдела позвоночника и рваной раной четвертого пальца левой руки.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.
Новости регионов
05 Сентября, 2017
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