В Брянске пенсионерка сломала ребро в троллейбусе № 12
В Брянске 62-летняя женщина получила травмы во время поездки в троллейбусе.
ДТП произошло 4 сентября около 10.55 на остановке «Магазин № 38» по улице XXII Съезда КПСС в Бежицком районе, сообщили в городском ОГИБДД.
34-летняя водитель троллейбуса № 12, в салоне которого находились 15 человек, при начале движения от остановки резко затормозила во избежание ДТП – 62-летняя пенсионерка упала.
Медики диагностировали у пожилой женщины ушиб грудной клетки слева и перелом восьмого ребра слева.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
05 Сентября, 2017
|+14
|$58
|€69
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
В рамках выполнения Соглашения о сотрудничестве, подписанного в июле 2017, ПАО «Ростелеком» и АО «Издательство «Просвещение» создали совместное предприятие ООО «РТК.Просвещение».
Представители филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 1 сентября побывали в подшефной Мглинской специальной коррекционной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.