В Брянске пенсионерка сломала ребро в троллейбусе № 12

В Брянске 62-летняя женщина получила травмы во время поездки в троллейбусе.

ДТП произошло 4 сентября около 10.55 на остановке «Магазин № 38» по улице XXII Съезда КПСС в Бежицком районе, сообщили в городском ОГИБДД.

34-летняя водитель троллейбуса № 12, в салоне которого находились 15 человек, при начале движения от остановки резко затормозила во избежание ДТП – 62-летняя пенсионерка упала.

Медики диагностировали у пожилой женщины ушиб грудной клетки слева и перелом восьмого ребра слева.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.