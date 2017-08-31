Брянец пришел на свидание с сыном в ИК-1 с патронами
Четыре патрона изъяли у мужчины, пришедшего на свидание с сыном в исправительную колонию № 1 в Брянске.
Как сообщили в региональном УФСИН, перед длительным свиданием посетителя предупредили об административной и уголовной ответственности за пронос в комнату свиданий запрещенных предметов.
Но, несмотря на это, он решил рискнуть: при досмотре личных вещей в кармане его куртки сотрудники колонии обнаружили четыре патрона мелкого калибра.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Мужчине предстоит понести ответственность.
Новости регионов
05 Сентября, 2017
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