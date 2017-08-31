В Брянске пьяная девушка до смерти забила подругу
В Брянске 27-летнюю девушку задержали по подозрению в нанесении смертельных травм 43-летней знакомой.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, вечером 3 сентября пьяная девушка гостила в квартире подруги в Володарском районе Брянска. Поссорившись с хозяйкой, гостья избила ее – женщина умерла от травм головы.
Сейчас обстоятельства преступления выясняют следователи. Состояние опьянения может усугубить вину жительницы Брянска.
Новости регионов
05 Сентября, 2017
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