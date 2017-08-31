В Брянске пьяная девушка до смерти забила подругу

В Брянске 27-летнюю девушку задержали по подозрению в нанесении смертельных травм 43-летней знакомой.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, вечером 3 сентября пьяная девушка гостила в квартире подруги в Володарском районе Брянска. Поссорившись с хозяйкой, гостья избила ее – женщина умерла от травм головы.

Сейчас обстоятельства преступления выясняют следователи. Состояние опьянения может усугубить вину жительницы Брянска.