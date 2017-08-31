В Новозыбкове неизвестный водитель сбил идущего навстречу пешехода
В Новозыбкове пешеход, избравший для движения проезжую часть, попал под машину.
По предварительной информации областной ГИБДД, 34-летний мужчина шел по левой полосе дороги по улице Карховской и угодил под ехавшую навстречу машину. Водитель с места ДТП скрылся.
Пешехода госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушиблено-лоскутной раной теменно-височной лобной области, сотрясением головного мозга и осаднением кожи коленных суставов.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
05 Сентября, 2017
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