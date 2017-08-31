В Новозыбкове неизвестный водитель сбил идущего навстречу пешехода

В Новозыбкове пешеход, избравший для движения проезжую часть, попал под машину.

По предварительной информации областной ГИБДД, 34-летний мужчина шел по левой полосе дороги по улице Карховской и угодил под ехавшую навстречу машину. Водитель с места ДТП скрылся.

Пешехода госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушиблено-лоскутной раной теменно-височной лобной области, сотрясением головного мозга и осаднением кожи коленных суставов.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.