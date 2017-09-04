Разозлившись, житель Стародубского района сообщил о бомбе
Житель Стародубского района анонимно сообщил о готовящемся взрыве.
Как рассказали в районном суде, где в итоге оказался «взрыватель», мужчина имел неприязненные отношения с руководством одной из организаций.
В конце концов он позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу Стародубского муниципального района по номеру 112 и, не представившись, сообщил о взрывном устройстве во «вражеской» организации.
Полицейские обследовали помещения и прилегающую территорию, но бомбы не нашли.
Житель Стародубского района предстал перед судом по обвинению в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Суд приговорил его к 180 часам обязательных работ.
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