На Калинина в Брянске горел частный дом
Вечером 5 сентября произошел пожар на улице Калинина в Советском районе Брянска.
Получив сообщение о пожаре в 17.58, пожарные прибыли на место вызова спустя 10 минут, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В частном кирпичном доме горела кухня. Потушить пожар удалось в 18.17.
По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.
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