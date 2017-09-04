Потоп, утонувшие машины и гигантские пробки: в Брянске прошел ливень
Брянск вновь оказался во власти непогоды во вторник, 5 сентября.
«По традиции» ливень с грозой стал настоящим испытанием для городской инфраструктуры.
Под толщей воды скрылись проспекты Ленина, Станке Димитрова, Московский и другие центральные и периферийные улицы города. «Машины плывут, как корабли», – отмечают в соцсетях горожане, выкладывающие фото и видео с места стихийного бедствия.
По словам очевидцев, вечером на улице Калинина дерево рухнуло на троллейбусные провода. На одной из улиц «Лада Калина» провалилась в открытую ливневую канализацию. Пешеходы переходили гигантские лужи по колено в воде.
Из-за большого числа ДТП в конце рабочего дня Брянск встал в гигантской пробке.
Сейчас движение затруднено практически на всех центральных улицах.
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