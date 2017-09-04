Черметовский мост в Брянске «погиб» после ливня

Прошедший в Брянске ливень разрушил Черметовский мост.

Фото с места ЧП горожане выложили в соцсетях. На снимках видно, что после ливня с грозой мост оказался затоплен, как и другие автомагистрали города.

Последствия непогоды не заставили себя долго ждать: на мосту зияют дыры, фонарные столбы покосились, один из них чудом не рухнул на проезжую часть.

В мэрии Брянска ситуацию не комментируют.







