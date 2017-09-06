В Навле грузовик переехал велосипедистку: женщина в тяжелом состоянии

38-летняя велосипедистка получила тяжелые травмы в результате столкновения с грузовиком в Навле.

Авария произошла 5 сентября около 20.30 на улице Трубчевской. По предварительным данным областной ГИБДД, 57-летний водитель Mitsubishi Fuso, выезжая на перекресток улиц Трубчевской и Филиппа Стрельца, не уступил дорогу и сбил 38-летнюю велосипедистку, которая двигалась справа и имела преимущество.

Женщину госпитализировали с множественными травмами, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной волосистой части головы, открытым переломом головки малоберцовой кости, полным разрывом наружной боковой связки коленного сустава, рвано-скальпированной раной коленного сустава и голени, осаднением кисти и травматическим шоком.