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На трассе Брянск – Новозыбков перевернулась женщина на «ВАЗе»

Опубликовано Сегодня, 19:00

42-летняя женщина – водитель «ВАЗ-21099» перевернулась на брянской трассе.

Авария произошла 5 сентября около 16.50 на 15-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Мглин, сообщили в ГИБДД Брянской области.

42-летняя женщина за рулем «ВАЗ-21099» ехала в сторону Мглина и не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги в левый кювет и перевернулась.

У автомобилистки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудного отдела позвоночника и ушиб стопы. Медики отпустили ее с назначением лечения.

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