В Брянске столкнулись BMW, «Гранта» и автобус: полиция ищет очевидцев

ГИБДД выясняет причины и обстоятельства аварии на улице Речной в Брянске.

1 сентября около 18.30 у дома № 99 по Речной столкнулись BMW и «Лада Гранта». По данным ГИБДД, третьим участником ДТП был автобус «ПАЗ».

Очевидцев аварии и всех, кто располагает о ней какой-либо информацией, просят звонить в дежурную часть по телефону 74-71-02 или группу розыска: 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.