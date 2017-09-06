В Брянске столкнулись BMW, «Гранта» и автобус: полиция ищет очевидцев
ГИБДД выясняет причины и обстоятельства аварии на улице Речной в Брянске.
1 сентября около 18.30 у дома № 99 по Речной столкнулись BMW и «Лада Гранта». По данным ГИБДД, третьим участником ДТП был автобус «ПАЗ».
Очевидцев аварии и всех, кто располагает о ней какой-либо информацией, просят звонить в дежурную часть по телефону 74-71-02 или группу розыска: 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.
Новости регионов
06 Сентября, 2017
|+12
|$58
|€69
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
В рамках выполнения Соглашения о сотрудничестве, подписанного в июле 2017, ПАО «Ростелеком» и АО «Издательство «Просвещение» создали совместное предприятие ООО «РТК.Просвещение».
Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» приняли участие в Дне знаний, который прошел в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000–летия Брянска.
На Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.