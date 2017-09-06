На Дуки в Брянске упавшее дерево уничтожило иномарку

На улице Дуки в Брянске упавшее дерево раздавило иномарку.

Как рассказали в соцсетях местные жители, ЧП произошло во время ливня 5 сентября. На сделанном очевидцем фото видно, что дерево практически полностью уничтожило автомобиль – пожалуй, не пострадала только резина.

Горожане также отмечают, что никаких предупреждений о грядущей непогоде ни от регионального ГУ МЧС, ни от управления по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска не поступало.

К слову, судя по сообщениям в социальных сетях, автомобилисты, припарковавшиеся во вторник на улице Дуки, рисковали больше остальных – именно здесь чаще всего на машины падали деревья и их фрагменты (на нижних фото – двор дома по Дуки, 43).





