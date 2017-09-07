В Брянске угнали Kia Rio: девушка ищет очевидцев

Жительница Брянска Елена Филина просит горожан помочь в поисках угнанного автомобиля.

Kia Rio III серебристого цвета угнали 6 сентября около 4.00 у дома № 4 по переулку Банному.

«Особые приметы: потерты колпаки на колесах, царапина по кругу над задней правой аркой; вмятины от града на капоте, бампере, багажнике и крыше; снизу, где губы, потерто. Возле переднего госномера помято чуть-чуть. Битое лобовое стекло возле водительской стороны», – рассказала Елена Филина.

По ее словам, «каждый водитель ценит свой автомобиль. Для кого-то это источник дохода, для кого-то просто средство передвижения, но для всех это ценность, на которую в большинстве случаев копишь долго».

«Кто владеет хоть какой-то информацией, видел автомобиль сегодня или случайно, кто-то проезжал мимо, пожалуйста, сообщите. Прошу вас, не оставайтесь равнодушными. Общественный резонанс – это сила», – обратилась к брянцам девушка.

Она также рассказала о том, что полиция возбудит уголовное дело лишь через 10 дней: «Порадовала полиция. Через 10 будет уголовное дело! Искать угнанный автомобиль через 10 дней... такое только у нас возможно».

Контакты: +7-952-960-96-60, +7-985-250-52-49 (Елена), +7-915-534-55-78 (Евгений). Почта: elenafilinagnesinka@gmail.com, eugeny.samkov@yandex.ru.