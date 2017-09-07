В Мичуринском водитель Renault Master сбил пенсионера и отвез его на осмотр
72-летний пенсионер пострадал в результате ДТП в поселке Мичуринский.
6 сентября около 9.30 на парковке по улице Молодежной пенсионера сбил 42-летний водитель Renault Master, двигавшийся задним ходом, сообщили в областной ГИБДД.
Водитель доставил пенсионера в Брянскую горбольницу № 4 – медики диагностировали у него ушибленную рану теменной области головы и отпустили с назначением лечения.
Новости регионов
07 Сентября, 2017
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