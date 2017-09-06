Под Брянском сгорел «УАЗ»
Вечером 7 сентября загорелся «УАЗ» в Выгоничском районе.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пожар произошел в седьмом часу вечера в поселке Хутор-Бор. Получив сообщение о ЧП в 18.39, пожарные прибыли на место вызова в 18.59.
Машину тушили с помощью одного ручного пожарного ствола. В 19.05 «УАЗ» потушили.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
08 Сентября, 2017
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