Под Брянском сгорел «УАЗ»

Вечером 7 сентября загорелся «УАЗ» в Выгоничском районе.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пожар произошел в седьмом часу вечера в поселке Хутор-Бор. Получив сообщение о ЧП в 18.39, пожарные прибыли на место вызова в 18.59.

Машину тушили с помощью одного ручного пожарного ствола. В 19.05 «УАЗ» потушили.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.