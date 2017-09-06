В Брянске столкнулись маршрутка № 47 и Chevrolet: ранена девушка

В Брянске 21-летняя пассажирка маршрутного такси № 47 пострадала в результате ДТП.

7 сентября около 10.20 у дома № 20 по улице Объездной столкнулись Peugeot Boxer и Chevrolet Lacetti.

По информации городского ОГИБДД, 30-летний водитель маршрутки ехал от улицы Авиационной в сторону улицы Бежицкой в правом ряду и врезался в попутный Chevrolet Lacetti под управлением 31-летнего жителя Дубровского района.

21-летняя пассажирка маршрутки получила повреждение таранно-малоберцовой связки в правом голеностопном суставе.

По факту ДТП возбуждено административное расследование. Полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии.