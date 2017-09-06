В Брянске столкнулись маршрутка № 47 и Chevrolet: ранена девушка
В Брянске 21-летняя пассажирка маршрутного такси № 47 пострадала в результате ДТП.
7 сентября около 10.20 у дома № 20 по улице Объездной столкнулись Peugeot Boxer и Chevrolet Lacetti.
По информации городского ОГИБДД, 30-летний водитель маршрутки ехал от улицы Авиационной в сторону улицы Бежицкой в правом ряду и врезался в попутный Chevrolet Lacetti под управлением 31-летнего жителя Дубровского района.
21-летняя пассажирка маршрутки получила повреждение таранно-малоберцовой связки в правом голеностопном суставе.
По факту ДТП возбуждено административное расследование. Полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии.
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