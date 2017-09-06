Под Дубровкой Lexus протаранил «ВАЗ» и вылетел в кювет
Девушка и две пенсионерки пострадали в результате столкновения Lexus и «ВАЗа» в Дубровском районе.
Авария произошла 7 сентября около 8.50 на 212-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск, сообщили в областной Госавтоинспекции.
39-летний водитель Lexus LS-570, двигаясь со стороны Смоленска к Брянску, при обгоне врезался в «ВАЗ-2108», 43-летний водитель которого поворачивал направо. Затем Lexus вылетел в кювет.
27-летнюю пассажирку Lexus госпитализировали с переломами ребер и ушибом грудной клетки. 60-летняя пассажирка Lexus получила ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника. 68-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали с ушибом грудной клетки и переломами ребер.
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